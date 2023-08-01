Патриарх Кирилл: Россия непобедима, пока хранит православную веру

2:09 Your browser does not support the audio element. Религия

Исторический опыт показывает, что Россия остается непобедимой до тех пор, пока хранит свою православную веру, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. С таким посланием он выступил во время проповеди в известном Дивеево-Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре. По словам Патриарха, пока в нашем народе будет процветать православная вера, Россия будет непобедима, не поддастся никаким силам, которые могут попытаться сломить нашу священную страну. Он подчеркнул, что исторические факты подтверждают это.

Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Принятие силы Божией над материальным богатством

Патриарх Кирилл также предупредил о последствиях отхода от Бога, который делает человека уязвимым перед влиянием внешних сил. Он подчеркнул, что человека спасает сила Божия, а не его банковский счет или занимаемая должность. Патриарх призвал всех хранить веру в своем сердце и стремиться жить по заповедям Божьим. Он напомнил прихожанам, что Бог дал им "инструмент" совести для исполнения Его заповедей.

Сила совести и жизнь по голосу Божьему

Патриарх пояснил, что совесть служит проводником, постоянно напоминая человеку о его поступках, указывая на повторяющиеся грехи, цинизм и безбожие. Когда совесть активна, она направляет человека на верный путь к святости и спасению. Он подчеркнул, что спасение не только тех, кто хорошо знает Священное Писание, но и тех, кто может не знать Писания, но жить по совести, прислушиваясь к Божественному призыву избегать зла и служить добру.

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