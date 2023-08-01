Патриарх Кирилл: Россия непобедима, пока хранит православную веру

Исторический опыт показывает, что Россия остается непобедимой до тех пор, пока хранит свою православную веру, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. С таким посланием он выступил во время проповеди в известном Дивеево-Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре. По словам Патриарха, пока в нашем народе будет процветать православная вера, Россия будет непобедима, не поддастся никаким силам, которые могут попытаться сломить нашу священную страну. Он подчеркнул, что исторические факты подтверждают это.
Патриарх Кирилл также предупредил о последствиях отхода от Бога, который делает человека уязвимым перед влиянием внешних сил. Он подчеркнул, что человека спасает сила Божия, а не его банковский счет или занимаемая должность. Патриарх призвал всех хранить веру в своем сердце и стремиться жить по заповедям Божьим. Он напомнил прихожанам, что Бог дал им "инструмент" совести для исполнения Его заповедей.
Патриарх пояснил, что совесть служит проводником, постоянно напоминая человеку о его поступках, указывая на повторяющиеся грехи, цинизм и безбожие. Когда совесть активна, она направляет человека на верный путь к святости и спасению. Он подчеркнул, что спасение не только тех, кто хорошо знает Священное Писание, но и тех, кто может не знать Писания, но жить по совести, прислушиваясь к Божественному призыву избегать зла и служить добру.
В 2023 году исполняется 120 лет со дня прославления преподобного Серафима Саровского. 1 августа (19 июля по старому календарю) 1903 года в Сарове состоялись торжества по случаю чествования преподобного старца, ныне причисленного к лику святых.
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