В память о героизме кубанских казаков в Керчи планируется построить часовню

1:53 Your browser does not support the audio element. Религия

Часовню в память о героизме кубанских казаков возведут на территории храма Святого апостола Андрея Первозванного в Керчи.

Храм Святого апостола Андрея Первозванного в Керчи

Строительство инициировано атаманом Всероссийского казачьего общества Николаем Долудой. Содействие и поддержку в возведении окажут казаки Таманского отдела Кубанского казачьего войска.

В канун 9-летия воссоединения Крыма с Россией, с рабочим визитом керченский храм Святого апостола Андрея Первозванного посетили:

советник атамана Всероссийского казачьего общества Николай Перваков;

атаман Таманского отдела ККВ, герой Кубани, казачий полковник Иван Безуглый;

депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Алексей Сафронов;

заместитель главы Крымского района, атаман Крымского РКО Сергей Гричаненко;

заместитель главы Темрюкского района, атаман Темрюкского РКО Виталий Хандошка.

Вместе с настоятелем храма, протоиереем Николаем Зиньковым делегация осмотрела территорию, где планируется построить часовню. Само место выбрано не случайно. Именно в этом храме кубанским казакам дали ночлег в феврале 2014 года, когда они в Керчи ожидали транспорта для доставки на три узловые точки пограничья — Чонгар, Турецкий Вал, Перекоп. Рискуя своей жизнью, казаки смогли остановить бандеровцев. Это сыграло ключевую роль в недопущении кровопролития на Крымском полуострове и возвращении его в состав России.

В ходе визита принято решение подготовить проект планировки территории, на которой планируется строительство часовни. Работы по возведению завершат в начале 2024 года.