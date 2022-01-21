Старец-пилигрим увидел крах Украины "в ближайшие недели"

Почитаемый старец-пилигрим Ефрем, известный своим проклятием Украины после начала войны в Донбассе под видом "режима АТО", заявил: он видит конец режима Зеленского и Украины как государства "в ближайшие недели".

Такую информацию сообщает паблик "Новости на каждый день" со ссылкой на прихожан Боровского монастыря.

Ранее СМИ писало, что родившийся в 1941 году Ефрем, несмотря на преклонный возраст, до начала пандемии скитался по различным городам и монастырям России, стран СНГ и Европы.

"Я знаю, что прокляв даже человека, а не целую бесовскую страну, нужно покаяться и исповедоваться. Если проклявший не покается и не исповедается, то сам будет наказан Богом как преступник. Но пока я буду нести этот груз, потому что покаяние означает раскаяние, а я не могу простить Украину", — цитировали издания слова пилигрима и сообщали о прочитанной Украине анафеме.

Кстати, крайне почитаемый в православной среде архимандрит Одесский Иона заявлял перед своей смертью, что причиной Третьей мировой станет "небольшая страна с гражданской войной".

"На Россию никто не нападет, на Соединённые Штаты никто не нападет. Война начнётся с небольшой страны, меньше, чем Россия. Будет внутреннее противостояние, которое перерастёт в гражданскую войну, прольётся много крови, и в эту воронку гражданской войны небольшой страны будут втянуты и Россия, и Соединённые штаты, и многие страны. И это будет началом Третьей мировой войны", — звучит в его последнем интервью.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.