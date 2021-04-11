В РПЦ утвердили правила для экзорцистов

Представители духовенства убедительно просят граждан не изгонять бесов самостоятельно.

Русская православная церковь разработала документ, регламентирующий практику изгнания нечистых духов.

Об этом поведал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации", — передаёт слова Илариона URA. RU.

Представитель РПЦ объяснил, что до официальной публикации документа не уполномочен разглашать его содержание. Митрополит отметил, что над разработкой правил экзорцизма работала Комиссия по богословию РПЦ.

Иларион объяснил, что для изгнания бесов есть специальный обряд. Иларион убедительно рекомендует гражданам не проводить его самостоятельно.

Представитель духовенства отметил, что в России сейчас мало специалистов, которые умеют это делать. Один из них — архимандрит Герман (Чесноков), однако он скончался от последствий COVID-19.

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