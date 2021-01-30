Диетологи рекомендовали Папе Римскому Франциску ограничить себя в еде и сесть на диету, поскольку лишний вес понтифика расчёт.
Медики предписали Франциску отказаться от употребления макарон, хлеба, пиццы и различных сладостей. Ему посоветовали есть больше фруктов, овощей и рыбы. Положение понтифика осложняет воспаление седалищного нерва. Такие рекомендации ему дали именно для лечения этого недуга.
Если Франциск не умерит свой аппетит, то ему грозит серьёзная операция.
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