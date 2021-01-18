Сегодня, в канун праздника Крещения Господнего, православные отмечают Крещенский вечер.
Крещенский сочельник — это вечер перед важнейшим христианским праздником — Богоявлением или Крещением Иисуса Христа Иоанном Крестителем.
Сочельник получил своё название благодаря традиции варить сочиво или кашу из пшеницы с добавлением мёда и сухофруктов. Также этот день называют Богоявлением.
Сегодня православные соблюдают строгий однодневный пост. Не принято есть до появления первой звезды. После богослужения можно есть постную кутью.
Также 18 января в храмах нужно освятить воду. Крещенскую воду нужно хранить дома рядом с иконами весь год. Всё это время она сохраняет свои целебные свойства.
Важно совершать сегодня добрые поступки, помогать тем, кто нуждается в помощи.
Сегодня нельзя гадать, это считается грехом.
Также следует воздержаться от ссор и конфликтов. Важно, чтобы этот день прошёл в гармонии с самим собой и окружающими, в молитве.
Сегодня нельзя употреблять алкогольные напитки.
Нельзя сплетничать, вести пустые разговоры, сквернословить, а также плакать и предаваться унынию.
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