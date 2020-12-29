Монахини начали покидать Среднеуральский монастырь

Часть монахинь покинула Среднеуральский женский монастырь после задержания отца Сергия.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Тревожная обстановка. Кто-то из сестер покинул монастырь. По каким причинам — не знаю. Но мы должны сделать всё возможное, чтобы не было социального напряжения в этом очаге. Это моя работа", — отметила она.

Напомним, ранее Среднеуральский женский монастырь взяли штурмом и задержали его настоятелся, которого ранее отлучили от церкви.