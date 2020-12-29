Часть монахинь покинула Среднеуральский женский монастырь после задержания отца Сергия.
Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
"Тревожная обстановка. Кто-то из сестер покинул монастырь. По каким причинам — не знаю. Но мы должны сделать всё возможное, чтобы не было социального напряжения в этом очаге. Это моя работа", — отметила она.
Напомним, ранее Среднеуральский женский монастырь взяли штурмом и задержали его настоятелся, которого ранее отлучили от церкви.
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