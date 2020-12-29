В Русской православной церкви выразили большое сожаление в связи с тем, что задержанный опальный экс-схиигумен Сергий так и не покаялся.
Об этом рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы церкви к покаянию и исправлению. Церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся", — отметил священнослужитель.
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