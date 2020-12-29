В РПЦ сожалеют, что задержанный экс-схиигумен Сергий не покаялся

В Русской православной церкви выразили большое сожаление в связи с тем, что задержанный опальный экс-схиигумен Сергий так и не покаялся.

Об этом рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.