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Монахинь, поддерживающих отца Сергия, изгонят из церкви

Религия » Религии России » Православие

Ранее Екатеринбургская епархия поручила монахиням Среднеуральского женского монастыря покинуть обитель, поскольку она была захвачена отцом Сергием.

Монахинь, поддерживающих отца Сергия, изгонят из церкви

153 монахини отказались выполнять поручение епархии. Тогда им пригрозили отлучением от церкви. Об этом сообщил секретарь епархиального совета игумен Вениамин.

"Строго говоря, монаха невозможно наказать, поскольку он сам добровольно решил избрать путь уничижения, покаяния и самоотверженного служения Церкви. Кающийся сам себя наказывает и избирает путь самоисправления и самопонуждения к добру. Но когда монах лишь по виду несет жизнь покаянную, а по факту самовольную, Святая Церковь, отвергающая всякую ложь, вынуждена будет засвидетельствовать фактическое прекращение им монашеской жизни, в случае упорства объявит об этом открыто", — пояснил священнослужитель.

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