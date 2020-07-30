Духовный лидер Ирана осудил расизм правительства США

Лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи осудил жестокие действия правительства США против своего народа, выразив поддержку народному движению в США против расовых предрассудков.
В своем послании, опубликованном по случаю сезона хаджа, аятолла Хаменеи заявил, что
твердая позиция Исламской Республики в отношении текущих событий в США и антирасистских движений заключается в "поддержке народа и осуждении жестокого поведения расистского правительства США".
Лидер также осудил американское присутствие в регионе Западной Азии как пагубное для региональных государств и фактор, стоящий за отсутствием безопасности, разрушением и слаборазвитостью этих стран.
Аятолла Хаменеи описал мусульманский ритуал хаджа как возможность продемонстрировать силу против "высокомерных сил, которые являются эпицентром коррупции, жестокости, убийства слабых и грабежа."
"Хадж - это выражение жестких и мягких возможностей (исламской) уммы (общины)", - сказал лидер.
Подчеркнув необходимость единства внутри мусульманской общины, аятолла Хаменеи заявил, что
такая солидарность позволит противостоять угрозам и враждебности и бороться с "воплощением зла, агрессивными и жестокими США и сионистским режимом Израиля».
В своем послании мусульманский лидер перечислил «случаи упадка американского правительства»:
"Отношение США к слабым нациям - это увеличенная версия поведения того полицейского, который встал на колени на шее беззащитного чернокожего человека и прижал его к смерти."
Аятолла Хаменеи также подтвердил поддержку угнетенного народа Палестины и Йемена, а также мусульман, страдающих от преследований во всем мире
Напомним, ежегодный хадж к святым местам ислама начался 28 июля.
Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.