Духовный лидер Ирана осудил расизм правительства США

Лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи осудил жестокие действия правительства США против своего народа, выразив поддержку народному движению в США против расовых предрассудков.

В своем послании, опубликованном по случаю сезона хаджа, аятолла Хаменеи заявил, что

твердая позиция Исламской Республики в отношении текущих событий в США и антирасистских движений заключается в "поддержке народа и осуждении жестокого поведения расистского правительства США".

Лидер также осудил американское присутствие в регионе Западной Азии как пагубное для региональных государств и фактор, стоящий за отсутствием безопасности, разрушением и слаборазвитостью этих стран.

Аятолла Хаменеи описал мусульманский ритуал хаджа как возможность продемонстрировать силу против "высокомерных сил, которые являются эпицентром коррупции, жестокости, убийства слабых и грабежа."

"Хадж - это выражение жестких и мягких возможностей (исламской) уммы (общины)", - сказал лидер.

Подчеркнув необходимость единства внутри мусульманской общины, аятолла Хаменеи заявил, что

такая солидарность позволит противостоять угрозам и враждебности и бороться с "воплощением зла, агрессивными и жестокими США и сионистским режимом Израиля».

В своем послании мусульманский лидер перечислил «случаи упадка американского правительства»:

жестокое обращение с его народом,

глубокое социальное неравенство,

ужасные расовые предрассудки,

варварское убийство чернокожего человека от рук полиции.

"Отношение США к слабым нациям - это увеличенная версия поведения того полицейского, который встал на колени на шее беззащитного чернокожего человека и прижал его к смерти."

Аятолла Хаменеи также подтвердил поддержку угнетенного народа Палестины и Йемена, а также мусульман, страдающих от преследований во всем мире

Напомним, ежегодный хадж к святым местам ислама начался 28 июля.