Патриарх Кирилл, Глава РПЦ, в своем послании по случаю праздника жен-мироносиц обратился к прихожанам храмов с просьбой материально поддержать священнослужителей в условиях эпидемии коронавируса.
Послание Патриарха размещено на сайте РПЦ.
Как написал Кирилл, каждый раз, когда он думает о том, что православные не имеют возможности посещать храмы, он переживает «душевную боль». И напомнил, что священники, совершающие богослужения в закрытых церквях лишены материальной поддержки.
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Напомним, что ранее патриарх обращался к верующим с просьбой "возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах" и молиться дома.
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