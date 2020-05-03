Папа Римский Франциск объявил 14 мая днем духовного единения религий в молитве. Священнослужитель призвал молиться за завершение пандемии.

"Молитва имеет универсальную ценность, поэтому я принял предложение Высшего комитета человеческого братства, чтобы 14 мая верующие всех религий воссоединились духовно в молитве, посте в обращении к Господу помочь человечеству преодолеть пандемию коронавируса", — призвал Франциск.