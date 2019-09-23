Гайнутдин: звания муфтия достойны проповедники со стажем 15-20 лет

Председатель ДУМ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин предлагает российским мусульманам принять новую практику, по которой звание муфтия должно присваиваться проповеднику после 15-20 лет деятельности в духовной сфере.

Гайнутдин также предлагает увеличить и другие требования к претендентам на высшие духовные посты. Кандидат в муфтии должен иметь научно-богословские труды, а также опыт наставничества.