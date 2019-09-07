Русская православная церковь (РПЦ) считает недопустимым принуждение к участию в школьных молебнах. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее появилась информация, что администрации двух школ в Брянской области решили освятить учеников по православному обычаю перед началом нового учебного года. Согласия учеников и их родителей на проведение молебна руководство учебных заведений не спросило.
"Проведение молебна в школе не нарушает принципа светскости государства, но подобные мероприятия должны проходить только для тех родителей и учеников, которые просят о проведении такого мероприятия. Никто не должен принуждать родителей тех детей, которые не разделяют православных убеждений, участвовать в подобных молитвенных мероприятиях", - сказал представитель РПЦ.
Церковь считает, что подобные случаи принудительного посещения богослужений необходимо расследовать, чтобы они не повторялись вновь. "Если к такому молитвенному мероприятию привлекаются те, кто не давал на него согласия или выступает против - это повод для профилактики подобных ситуаций", - заключил Кипшидзе.
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