Специалисты израильского Института археологии совместно с американскими коллегами из колледжа Нью-Йорка обнаружили следы древней христианской церкви на месте раскопок в местечке Эль-Арадж, где предположительно располагалась еврейская рыбацкая деревня Вифсаида.
Археологи обнаружили обломки мрамора с алтарной преграды и небольшие позолоченные стеклянные пластины, называемые тессерами, которые использовались для создания мозаичного орнамента церковных стен.
По словам ученых, обнаружение церкви значимо по нескольким причинам. "Во-первых, многие ученые сомневались в самом факте ее существования. Хотя она упоминается в византийских паломнических маршрутах, многие считали эти сведения ошибочными. Не менее важно и то, что члены христианской общины хранили живую память о местонахождении Вифсаиды - на этот факт также указывает церковь", - отметил один из археологов.
Эксперты уверены, что раскопки в Эль-Арадже принесут новые открытия, поскольку есть все основания предполагать наличие в этом районе и других сооружений. "Пока что мы извлекли только часть южных залов церкви. Под конец этого сезона мы только приступили к раскопкам мозаик, которые, скорее всего, украшали неф, центральную часть церкви", - заключают специалисты.
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