В Бразилии девушка столкнула пастора со сцены прямо во время мессы

Священник из Бразилии Марсело Росси пострадал прямо во время своей мессы.

Об этом сообщает издание Metro.

Пастор во время своей проповеди намекнул на то, что полные люди не попадут в рай. Марсело Росси посоветовал представительницам прекрасного пола тщательнее следить за своим весом.

Как именно лишний вес связан с верой, религией или же Библией, России не уточнил.

Неудивительно, что одну из присутствующих в зале во время мессы женщин необдуманное высказывание священника задело. Девушка выбежала на сцену так быстро, что никто из окружающих не смог отреагировать.

Оказавшись возле Марсело Росси, женщина что есть сил толкнула пастора со сцены.

Опубликованный в сети интернет видеоролик с кадрами произошедшего обрел огромную популярность — на данный момент его посмотрели 15 миллионов человек. Также пользователи оставили порядка 22 тысяч комментариев под постом с видео в Twitter.

Один из пользователей, например, написал: " Эта женщина одержима демоном. Она его толкнула, а потом еще и смеялась".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов уверен, будто женщины "слабее умом, чем мужчины".

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