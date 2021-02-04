Подавление протестов в России может быть более жёстким

Пожалуй, впервые после начала протестов из-за Навального, в день суда над блогером силовики стали действовать жёстко в отношении протестующих. В ход пошли дубинки, есть кадры с газом и шокерами…

Означает ли это, что власти приняли некое решение в отношении продолжающихся протестов?

Как объяснил в интервью "Правде.Ру" Михаил Аничкин, первый зампред Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности "Содружество миротворец", все так называемые "митинги" последних дней незаконны, поскольку являются несогласованными:

— То есть, это ничто иное как нарушение закона. Более того, велико количество радикальных групп, которые участвуют в этих мероприятиях. Они "заряжены" на провокации против представителей органов власти, в данном случае — полиции.

Поэтому применение — в соответствии с законом — спецредств здесь правомерно. А необходимость применения того или иного метода противодействия определяется непосредственно ситуацией.

Но я вас уверяю, что с учетом того, что наша полиция за последнее время провела достаточно большую, сильную работу с персоналом, с кадрами, их профессиональный уровень очень вырос и просто так дополнительные средства они применять не будут.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от разумности подхода организаторов несанкционированных митингов.

Если там есть какой-то душевный порыв — это одно. Но на деле-то в них чётко просматривается "руководящая и направляющая рука", некая организационная сила, которая исполняет чей-то замысел. Кому-то это выгодно, кто-то всё это финансирует.