Протесты из-за приговора Навальному разогнал спецназ

После оглашения приговора суда блогеру Алексею Навальному в нескольких российских городах вспыхнули было протестные митинги, участие в которых приняли, в основном, молодые люди.

Покричать вдоволь митингующим не дала полиция.

Хотя никакой официальной информации не было, OVD-Info — связанная с оппозицией организация, специализирующаяся на отслеживании действий полиции, получившая некоторое время назад западное финансирование, -подсчитала, что 918 человек были задержаны в нескольких российских городах за участие в несанкционированных акциях протеста.

Призыв к протестам исходил от команды Навального, базирующейся в Германии. Своё "неудовольствие" приговором российского суда уже высказали политики некоторых стран:

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