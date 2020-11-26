Мэры Варшавы и Будапешта дали урок политического пиара

Вчера стало известно, что мэры польской и венгерской столиц готовы в открытую выступать — и даже уже начали это делать — против правительств собственных стран. И всё ради того, чтобы не лишить бюджеты своих городов финансовой помощи от Евросоюза.

Напомним, ранее Польша и Венгрия заблокировали проект бюджета ЕС.

Прецедент для "Правды.Ру" прокомментировал польский политолог, публицист Матеуш Пискорский.

— Я думаю, что-то, Польша и Венгрия на самом деле будут блокировать бюджет — ещё не факт. Еще идут переговоры. Еще сохраняется шанс на то, что будет достигнут определенный компромисс. Скорее всего, к этому компромиссу идет Виктор Орбан из Венгрии. Если он согласится на компромисс, то Польши тоже не останется выбора, поскольку она останется одна.

Насчет заявления мэров Будапешта и Варшавы.

Как представители политической оппозиции, естественно, они заинтересованы в том, чтобы это подчеркивать при любом удобном случае. Здесь — грех было бы упустить возможность.

Заявили громко — на весь мир. Но шантаж, на самом деле, мягко говоря, несерьезный. Это их "совместное письмо" силы юридической не имеет. Но политических очков им обоим добавило.