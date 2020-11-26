Мэры Варшавы и Будапешта дали урок политического пиара

Вчера стало известно, что мэры польской и венгерской столиц готовы в открытую выступать — и даже уже начали это делать — против правительств собственных стран. И всё ради того, чтобы не лишить бюджеты своих городов финансовой помощи от Евросоюза.
Напомним, ранее Польша и Венгрия заблокировали проект бюджета ЕС.
Прецедент для "Правды.Ру" прокомментировал польский политолог, публицист Матеуш Пискорский.
— Я думаю, что-то, Польша и Венгрия на самом деле будут блокировать бюджет — ещё не факт. Еще идут переговоры. Еще сохраняется шанс на то, что будет достигнут определенный компромисс. Скорее всего, к этому компромиссу идет Виктор Орбан из Венгрии. Если он согласится на компромисс, то Польши тоже не останется выбора, поскольку она останется одна.
Как представители политической оппозиции, естественно, они заинтересованы в том, чтобы это подчеркивать при любом удобном случае. Здесь — грех было бы упустить возможность.
Заявили громко — на весь мир. Но шантаж, на самом деле, мягко говоря, несерьезный. Это их "совместное письмо" силы юридической не имеет. Но политических очков им обоим добавило.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.