В РФ COVID не отобрал внимание врачей у пациентов с другими болезням

В ежегодном докладе ВОЗ по туберкулёзу говорится о том, что власти многих стран настолько погрузились в проблемы коронавирусной пандемии, что сил на другие заболевания, в частности, на туберкулёз — уже нет.

Как с этим обстоят дела в России? — журналисту "Правды.Ру" рассказал Дмитрий Морозов, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор наук, профессор:

— Помните, около двух лет назад наш опыт был признан одним из лучших в мире? Об этом докладывала Вероника Скворцова.

Здесь речь идёт о целом проекте, включающем в себя и программу диспансеризации, и программу доступности терапии для пациентов с классическими формами туберкулёза, с мультирезистентными формами, которые требуют особой терапии.

У нас в стране в отличие от многих государств есть целая служба — специализированный противотуберкулёзный диспансер, который финансируется, я хочу это подчеркнуть, из бюджета Российской Федерации.

И сейчас в новом бюджете у нас не произошло никакого секвестра по отношению к социально значимым заболеваниям — к туберкулёзу, ВИЧ и прочим. Более того, сейчас обсуждается введение в строй новых инфекционных и туберкулёзных диспансеров в стране.

Несмотря на то что сейчас переосмысливается в этом бюджете расходы на капитальное строительство и на реконструкцию, но эти противотуберкулёзные мероприятия остаются в активе.

Поэтому имея в виду развитие всего комплекса национальной биологической, инфекционной безопасности, я надеюсь, что в осенней сессии будет принят закон о биологической безопасности, где, в том числе, вопросы мультирезистентности, антибиотикорезистентности. Они были отдельно в статье прописаны.

Имея всё это в виду, внимание к этому вопросу у нас в стране не ослабевает.