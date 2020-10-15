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ВОЗ: пандемия может пагубно отразиться на ситуации с туберкулёзом

Всемирная организация здравоохранения заявила, что страны не в состоянии диагностировать и лечить туберкулез из-за кризиса здравоохранения, вызванного коронавирусом.

ВОЗ: пандемия может пагубно отразиться на ситуации с туберкулёзом

Эксперты предупредили, что случаи заболевания туберкулезом могут резко возрасти, если не будут приняты срочные меры.

"Программы, направленные на искоренение этой болезни, пострадали, поскольку сдерживание коронавируса стало главным приоритетом для многих стран, — говорится в ежегодном докладе ВОЗ по туберкулезу. — Установлено, что туберкулез унес жизни примерно 1,4 млн человек в 2019 году, что почти идентично 1,5 млн смертей, зарегистрированных в 2018 году".

Согласно выводам ВОЗ, перераспределение ресурсов и медицинского персонала для борьбы с коронавирусом означает, что туберкулез может вновь появиться в некоторых странах.

"Ускоренные действия срочно необходимы во всем мире, если мы хотим достичь наших целей", -заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Эксперт по вопросам политики из благотворительной группы "Врачи без границ "предупредил, что прогресс в борьбе со смертельной болезнью был "удручающе медленным", добавив, что "обескураживает то, что правительства отстают, когда речь заходит о борьбе с туберкулезом".

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