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Мнение: чтобы преодолеть безработицу, надо заинтересовать работодателя

В ходе совещания по экономическим вопросам президент поставил перед правительством задачу восстановить занятость населения до уровня 2019 года.

Мнение: чтобы преодолеть безработицу, надо заинтересовать работодателя

Достаточно ли будет усилий государства в этом направлении, чтобы преодолеть последствия коронавирусной пандемии? Какие шаги необходимо предпринять дополнительно, чтобы улучшить ситуацию на рынке труда?

По мнению Риориты Колосовой, научного руководителя кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ, государство сегодня делает много для решения этой суперважной задачи, но многое зависит от бизнеса, от работодателей:

Государство и так им (работодателям) дало целый пакет льгот: деньги на выплату заработной платы, кредиты на особых условиях. Уволенным сотрудникам — пособие по безработице.

Создана трехсторонняя комиссия по этому вопросу (преодоление безработицы).

Но если бизнес не включится активно в решение проблемы: не будет искать нестандартные решения или внедрять разные формы занятости, — то государство одно вряд ли справится. 

А практические шаги какие вы видите?

Их целая система — государственная политика поддержки занятости. Она опубликована, она в свободном доступе.

Там все блоки расписаны: экономический, юридический, организационный, финансовый огромный блок о выделении ресурсов поддержания занятости.

  1. Есть национальная программа на этот счет.
  2. Есть несколько моделей хозяйствования:
  • инерционная "делай как раньше",
  • инновационная — когда ты, не торопясь, проводишь преобразования,
  • мобилизационная модель, как в период цунами, войны, наводнения.

Вот последняя — как раз сегодняшний вариант. Нам сейчас нужно, чтобы элементы этой мобилизационной модели заработали.

А там большие требования к каждому: и к высшим учебным заведениям — энергичнее людей готовить, и к системе подготовки дополнительного образования, и к работодателям.

Мы как-то проводили с ним круглый стол по производительности труда и собрали работодателей, причем солидных таких, весомых олигархов. Спросили их, что с производительностью, почему так медленно идет её рост. Они на все лады взялись ругать работников: что они такие-сякие, делать ничего не хотят или не умеют. Я не выдержала и тихо спрашиваю: "а платить не пробовали?" Такой гогот поднялся…

Это я к чему? К тому, что работодателям немного меньше эгоизма надо проявлять и немножко побольше понимания того, что эффективность обеспечивается всеми вместе. Что работников стимулировать надо хорошенько по разным фронтам: и морально, и денежно, и по-всякому.

Я не возьмусь отвечать за сроки и за цифры. Но это будут делать.

Элементы мобилизационного плана пора запускать. Этап первый здесь — стимулируйте работодателя. Их активность — 90% успеха в данном конкретном случае.

Президент поставил задачу, значит, придется ее выполнять…

Дело не в том, что президент поставил, ее жизнь поставила. Президент выражает то, что требует жизнь. Совершенно четко. Это не его какое-то эстетическое желание. Это объективная необходимость нашей страны.

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