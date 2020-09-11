Мнение: чтобы преодолеть безработицу, надо заинтересовать работодателя

В ходе совещания по экономическим вопросам президент поставил перед правительством задачу восстановить занятость населения до уровня 2019 года.
Достаточно ли будет усилий государства в этом направлении, чтобы преодолеть последствия коронавирусной пандемии? Какие шаги необходимо предпринять дополнительно, чтобы улучшить ситуацию на рынке труда?
По мнению Риориты Колосовой, научного руководителя кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ, государство сегодня делает много для решения этой суперважной задачи, но многое зависит от бизнеса, от работодателей:
Государство и так им (работодателям) дало целый пакет льгот: деньги на выплату заработной платы, кредиты на особых условиях. Уволенным сотрудникам — пособие по безработице.
Создана трехсторонняя комиссия по этому вопросу (преодоление безработицы).
Но если бизнес не включится активно в решение проблемы: не будет искать нестандартные решения или внедрять разные формы занятости, — то государство одно вряд ли справится.
Их целая система — государственная политика поддержки занятости. Она опубликована, она в свободном доступе.
Там все блоки расписаны: экономический, юридический, организационный, финансовый огромный блок о выделении ресурсов поддержания занятости.
- Есть национальная программа на этот счет.
- Есть несколько моделей хозяйствования:
- инерционная "делай как раньше",
- инновационная — когда ты, не торопясь, проводишь преобразования,
- мобилизационная модель, как в период цунами, войны, наводнения.
Вот последняя — как раз сегодняшний вариант. Нам сейчас нужно, чтобы элементы этой мобилизационной модели заработали.
А там большие требования к каждому: и к высшим учебным заведениям — энергичнее людей готовить, и к системе подготовки дополнительного образования, и к работодателям.
Мы как-то проводили с ним круглый стол по производительности труда и собрали работодателей, причем солидных таких, весомых олигархов. Спросили их, что с производительностью, почему так медленно идет её рост. Они на все лады взялись ругать работников: что они такие-сякие, делать ничего не хотят или не умеют. Я не выдержала и тихо спрашиваю: "а платить не пробовали?" Такой гогот поднялся…
Это я к чему? К тому, что работодателям немного меньше эгоизма надо проявлять и немножко побольше понимания того, что эффективность обеспечивается всеми вместе. Что работников стимулировать надо хорошенько по разным фронтам: и морально, и денежно, и по-всякому.
Я не возьмусь отвечать за сроки и за цифры. Но это будут делать.
Элементы мобилизационного плана пора запускать. Этап первый здесь — стимулируйте работодателя. Их активность — 90% успеха в данном конкретном случае.
Дело не в том, что президент поставил, ее жизнь поставила. Президент выражает то, что требует жизнь. Совершенно четко. Это не его какое-то эстетическое желание. Это объективная необходимость нашей страны.
Политики стирают грань сатиры и реальности.