Путин: безработным нужна поддержка, и она будет оказана

Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики отметил, что ситуация на рынке труда всё ещё остаётся напряжённой.

"Безработица — вот на что хотел бы обратить внимание. Безработица в России находится ещё на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6%", — сказал Путин.

По словам президента, показатель безработицы вырос с 4,7% (примерно полтора года назад) до 6,3% на текущий момент.

"Вроде бы так в процентах немного, но это значительный рост", — указал президент.

Путин сообщил, что изначально меры поддержки вроде выплаты дополнительных пособий на детей планировались как временные, но нужно и дальше "адресно поддерживать людей" в связи с тем, что многие до сих пор не могут найти работу.

Напомним, что в совещании по вопросам экономики и ситуации на рынке труда принимают участие: глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Минтруда Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.