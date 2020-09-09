Кипрский офшор закрыт. Что дальше?

Россия и Кипр подписали изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения.
Как сообщил Минфин России,
"ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, с тем чтобы положения протокола начали применяться с 1 января 2021 года. <…> Согласно протоколу, взимаемый налог с дивидендов и процентов не должен превышать 15% от общей суммы дивидендов".
Что это значит для российской экономики и какие офшоры на очереди? Какова вероятность возвращения российского бизнеса с Кипра?
Об этом "Правде.Ру" рассказал Валерий Масленников, профессор кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова.
Эта работа проводится в русле промышленной политики российского правительства. Финансово-экономическая, видимо, исчерпала себя и заканчивается. Потому что без реальных инвестиций России очень трудно двигаться вперед.
Опора осталась только на внутренние ресурсы. Других нет сегодня — санкции перекрыли все каналы. Но они (внутренние ресурсы) утекают через большую дыру.
Поэтому решение — попытаться закрыть эти каналы — очень важное.
Вопрос в другом:
Мне кажется, сейчас этому будет посвящено основное внимание. Но капиталу некуда деваться, поскольку мир поделен, он уже закрыт в больших масштабах. И только остается внутреннее инвестирование.
Мы видим, что промышленные предприятия начинают восстанавливаться. Россия сегодня
Эти корпорации, которые в Ростех вошли, показывают хорошие результаты.
Плюс сельское хозяйство. Там тоже инвестиции приносят неплохие доходы:
В Советском Союзе не было таких объемов. Внутренние резервы неиспользованные у нас большие.
Какие оффшоры на очереди после Кипра?
Они перечислены. Нидерланды, Люксембург, Виргинские острова, которые под юрисдикцией Великобритании. Три ближайшие уже объявлены. С ними ведутся переговоры.
Хорошо, что подписали соглашение. Но главное, контроль. Какая возможность у России контролировать этот процесс?
Просто запретить не получится. Контроль может быть только через интерес вложить деньги в Россию.
В этом смысле удастся ли создать быстро такой импульс с капиталом, чтобы они шли сюда — это вопрос правительства и тех льгот, которые надо будет дать крупному бизнесу.
Например, освобождать от налогов, то, что вложено в реальный сектор экономики. Пусть они налогами не облагаются, но идут на будущее. 5-7 лет отдача от этих инвестиций.
Я думаю, что будет или уже есть новая стратегия или правительственная программа.
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