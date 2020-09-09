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Кипрский офшор закрыт. Что дальше?

Экспертное мнение

Россия и Кипр подписали изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения.

Кипрский офшор закрыт. Что дальше?

Как сообщил Минфин России,

"ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, с тем чтобы положения протокола начали применяться с 1 января 2021 года. <…> Согласно протоколу, взимаемый налог с дивидендов и процентов не должен превышать 15% от общей суммы дивидендов".

Что это значит для российской экономики и какие офшоры на очереди? Какова вероятность возвращения российского бизнеса с Кипра?

Об этом "Правде.Ру" рассказал Валерий Масленников, профессор кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова.

Эта работа проводится в русле промышленной политики российского правительства. Финансово-экономическая, видимо, исчерпала себя и заканчивается. Потому что без реальных инвестиций России очень трудно двигаться вперед.

Опора осталась только на внутренние ресурсы. Других нет сегодня — санкции перекрыли все каналы. Но они (внутренние ресурсы) утекают через большую дыру.

Поэтому решение — попытаться закрыть эти каналы — очень важное.

Вопрос в другом:

  • насколько удастся контролировать не обложение 15%, а возврат инвестиций сюда,
  • как сделать так, чтобы сами деньги не утекали из России.

Мне кажется, сейчас этому будет посвящено основное внимание. Но капиталу некуда деваться, поскольку мир поделен, он уже закрыт в больших масштабах. И только остается внутреннее инвестирование.

Мы видим, что промышленные предприятия начинают восстанавливаться. Россия сегодня

  • занимает по нефтехимии третье место в мире,
  • по переработке — чего не было давно,
  • по авиастроению выходим на нормальные объемы,
  • плюс двигателестроение.

Эти корпорации, которые в Ростех вошли, показывают хорошие результаты.

Плюс сельское хозяйство. Там тоже инвестиции приносят неплохие доходы:

  • зерно — экспорт, 1-е в мире;
  • сахар — 3-е в мире.

В Советском Союзе не было таких объемов. Внутренние резервы неиспользованные у нас большие.

Какие оффшоры на очереди после Кипра?

Они перечислены. Нидерланды, Люксембург, Виргинские острова, которые под юрисдикцией Великобритании. Три ближайшие уже объявлены. С ними ведутся переговоры.

Хорошо, что подписали соглашение. Но главное, контроль. Какая возможность у России контролировать этот процесс?

Просто запретить не получится. Контроль может быть только через интерес вложить деньги в Россию.

В этом смысле удастся ли создать быстро такой импульс с капиталом, чтобы они шли сюда — это вопрос правительства и тех льгот, которые надо будет дать крупному бизнесу.

Например, освобождать от налогов, то, что вложено в реальный сектор экономики. Пусть они налогами не облагаются, но идут на будущее. 5-7 лет отдача от этих инвестиций.

Я думаю, что будет или уже есть новая стратегия или правительственная программа.

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