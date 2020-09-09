Кипрский офшор закрыт. Что дальше?

Россия и Кипр подписали изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения.

Как сообщил Минфин России,

"ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, с тем чтобы положения протокола начали применяться с 1 января 2021 года. <…> Согласно протоколу, взимаемый налог с дивидендов и процентов не должен превышать 15% от общей суммы дивидендов".

Что это значит для российской экономики и какие офшоры на очереди? Какова вероятность возвращения российского бизнеса с Кипра?

Об этом "Правде.Ру" рассказал Валерий Масленников, профессор кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова.

Эта работа проводится в русле промышленной политики российского правительства. Финансово-экономическая, видимо, исчерпала себя и заканчивается. Потому что без реальных инвестиций России очень трудно двигаться вперед.

Опора осталась только на внутренние ресурсы. Других нет сегодня — санкции перекрыли все каналы. Но они (внутренние ресурсы) утекают через большую дыру.

Поэтому решение — попытаться закрыть эти каналы — очень важное.

Вопрос в другом:

насколько удастся контролировать не обложение 15%, а возврат инвестиций сюда,

как сделать так, чтобы сами деньги не утекали из России.

Мне кажется, сейчас этому будет посвящено основное внимание. Но капиталу некуда деваться, поскольку мир поделен, он уже закрыт в больших масштабах. И только остается внутреннее инвестирование.

Мы видим, что промышленные предприятия начинают восстанавливаться. Россия сегодня

занимает по нефтехимии третье место в мире,

по переработке — чего не было давно,

по авиастроению выходим на нормальные объемы,

плюс двигателестроение.

Эти корпорации, которые в Ростех вошли, показывают хорошие результаты.

Плюс сельское хозяйство. Там тоже инвестиции приносят неплохие доходы:

зерно — экспорт, 1-е в мире;

сахар — 3-е в мире.

В Советском Союзе не было таких объемов. Внутренние резервы неиспользованные у нас большие.

Какие оффшоры на очереди после Кипра?

Они перечислены. Нидерланды, Люксембург, Виргинские острова, которые под юрисдикцией Великобритании. Три ближайшие уже объявлены. С ними ведутся переговоры.

Хорошо, что подписали соглашение. Но главное, контроль. Какая возможность у России контролировать этот процесс?

Просто запретить не получится. Контроль может быть только через интерес вложить деньги в Россию.

В этом смысле удастся ли создать быстро такой импульс с капиталом, чтобы они шли сюда — это вопрос правительства и тех льгот, которые надо будет дать крупному бизнесу.

Например, освобождать от налогов, то, что вложено в реальный сектор экономики. Пусть они налогами не облагаются, но идут на будущее. 5-7 лет отдача от этих инвестиций.

Я думаю, что будет или уже есть новая стратегия или правительственная программа.