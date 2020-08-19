Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Никита Высоцкий поддержал Михаила Ефремова в суде
Коронавирус в России: еще 4828 новых случаев
В Африке впервые за 50 лет встретили слоновую землеройку
Польшу не испугало развёртывание у границ белорусской армии
Финляндия закрывает границы с 24 августа
Учёные: психика влияет на тяжесть и течение COVID-19
Милевский не праздновал победу "Динамо" из-за ситуации в Белоруссии
Работники МТЗ продолжают забастовку
Крупнейшие нефтяные компании России пожаловались Путину на налоги

Кореевед: в Северной Корее не принято держать в доме собак. Их там едят

Экспертное мнение

Из Северной Кореи пришла новость, которая повергла в шок всех зоозащитников и просто любителей собак во всем мире: Ким Чен Ын, якобы, запретил своим подданным держать дома четвероногих друзей.

Ответа на вопрос "с чего вдруг", как минимум, два (все же это Северная Корея - от них информация доходит в мир с огромным трудом):

  • Ким Чен Ын назвал собак "символом капитализма и испорченной буржуазной идеологии" и приравнял их владельцев к государственным преступникам; 
  • власти страны таким образом пытаются решить продовольственную проблему, возникшую из-за многочисленных санкций - попросту говоря, собак будут "пускать на мясо" (в Корее, напомним, это деликатес).

И где правда? Хотя, жалко собачек в любом случае...

Корреспондент "Правды.Ру" обратился за комментарием к Александру Воронцову, кандидату исторических наук, корееведу, руководителю отдела Кореи и Монголии института востоковедения РАН, заведующему сектором Кореи.

Ким Чен Ын запретил жителям КНДР держать дома собак. Это бред, фейк или что это?

Я эту информацию не встречал, поэтому  прокомментировать сложно.

 Такое возможно вообще? Другая новость, что чуть ли не на пополнение мясного запаса страны потребовали изъять собак.

Не знаю. По моим наблюдениям, люди, держащие дома собак, действительно появились, что меня это удивило в свое время приятно. Потому что это нетрадиционное занятие для Северной Кореи.

 Раньше не было собак как домашних животных?

Я первый раз был студентом - с 1979-го по 1980 год жил в Пхеньяне. Я .там вообще тогда домашних собак не видел. А уже когда в посольстве работал через 20 лет, то увидел, что там появились люди с собаками дома. Правда, их очень мало.

Увеличить продовольственный запас за счет этих собак сколько-нибудь основательно не получится, поверьте.

Они были на улицах, дикие были или там вообще не было?

Бродячих я вообще не видел. Но вы знаете, собачатина - это национальная еда корейцев испокон веков, и на севере, и на юге это все сохранилось. Поэтому гуляющую в одиночестве жирную собаку найти...  

Ким Чен Ын назвал собак символом капитализма и испорченной буржуазной идеологии. Получается, что их просто нужно есть и всё?

С моральным разложением в Северной Корее борются. Но чтобы это относилось к содержанию собак и домашних животных - как-то я не встречал никогда. Это какие-то оригинальные придумки Кима.

 В Южной Корее и в Северной Корее есть различия по поводу домашних животных?

Есть, конечно. В Южной Корее сейчас просто бум домашних животных.

Последние материалы
Прилучный рассказал о своём главном недостатке
Оленченко: отношение Евросоюза к Белоруссии - цинизм в чистейшем виде
Микки Рурка похоронят в украинском селе
Мали осталась без президента
Начальнику на заметку: какие руководители раздражают россиян?
Американские военные убрали из леса на Аляске легендарный заброшенный автобус
Сотрудник РЖД потребовал высадить из поезда ветерана
Константин Ивлев впервые прокомментировал развод с женой
Мощное землетрясение произошло в Индонезии
В Азии строят "умные остановки" с датчиками температуры и УФ-лампами
Популярное
Новости Белоруссии
Стало известно, что будет с Лукашенко после смены власти в Белоруссии

Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.

Стало известно, что будет с Лукашенко после смены власти в Белоруссии
Националисты в Киеве заставили Цепкало "отвечать за базар"
Бывший СССР
Националисты в Киеве заставили Цепкало "отвечать за базар"
Бывший СССР
Стрелков рассказал, к чему приведёт ввод войск РФ в Белоруссию
Новости Белоруссии
Польша готова принять белорусов, которые хотят покинуть страну
Любовь Степушова В Литве вспомнили о стране Вейшнории в Белоруссии Любовь Степушова Василий Амирджанов Монологи Лукашенко приближают развязку кризиса Василий Амирджанов Конрад Ренкас Польский след в белорусских протестах Конрад Ренкас
Комментарии
Быть ли России снова Великой?
"Ужасная ситуация": стоит ли России говорить с США о Белоруссии
"Ужасная ситуация": стоит ли России говорить с США о Белоруссии
Загадка дня: зачем в Минск прилетел самолёт ФСБ России?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России?
"Ужасная ситуация": стоит ли России говорить с США о Белоруссии
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
"Ужасная ситуация": стоит ли России говорить с США о Белоруссии
По какому принципу в стране назначают губернаторов
Владимир Зотов: белорусы понимают, что будет только хуже
Хабаровск, 10 миллионов долларов от Госдепа и мифы о бомбежке Хиросимы
Дегтярёв призвал прекратить митинги в поддержку Фургала
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ