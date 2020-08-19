Кореевед: в Северной Корее не принято держать в доме собак. Их там едят

Из Северной Кореи пришла новость, которая повергла в шок всех зоозащитников и просто любителей собак во всем мире: Ким Чен Ын, якобы, запретил своим подданным держать дома четвероногих друзей.

Ответа на вопрос "с чего вдруг", как минимум, два (все же это Северная Корея - от них информация доходит в мир с огромным трудом):

Ким Чен Ын назвал собак "символом капитализма и испорченной буржуазной идеологии" и приравнял их владельцев к государственным преступникам;

власти страны таким образом пытаются решить продовольственную проблему, возникшую из-за многочисленных санкций - попросту говоря, собак будут "пускать на мясо" (в Корее, напомним, это деликатес).

И где правда? Хотя, жалко собачек в любом случае...

Корреспондент "Правды.Ру" обратился за комментарием к Александру Воронцову, кандидату исторических наук, корееведу, руководителю отдела Кореи и Монголии института востоковедения РАН, заведующему сектором Кореи.

Ким Чен Ын запретил жителям КНДР держать дома собак. Это бред, фейк или что это?

Я эту информацию не встречал, поэтому прокомментировать сложно.

Такое возможно вообще? Другая новость, что чуть ли не на пополнение мясного запаса страны потребовали изъять собак.

Не знаю. По моим наблюдениям, люди, держащие дома собак, действительно появились, что меня это удивило в свое время приятно. Потому что это нетрадиционное занятие для Северной Кореи.

Раньше не было собак как домашних животных?

Я первый раз был студентом - с 1979-го по 1980 год жил в Пхеньяне. Я .там вообще тогда домашних собак не видел. А уже когда в посольстве работал через 20 лет, то увидел, что там появились люди с собаками дома. Правда, их очень мало.

Увеличить продовольственный запас за счет этих собак сколько-нибудь основательно не получится, поверьте.

Они были на улицах, дикие были или там вообще не было?

Бродячих я вообще не видел. Но вы знаете, собачатина - это национальная еда корейцев испокон веков, и на севере, и на юге это все сохранилось. Поэтому гуляющую в одиночестве жирную собаку найти...

Ким Чен Ын назвал собак символом капитализма и испорченной буржуазной идеологии. Получается, что их просто нужно есть и всё?

С моральным разложением в Северной Корее борются. Но чтобы это относилось к содержанию собак и домашних животных - как-то я не встречал никогда. Это какие-то оригинальные придумки Кима.

В Южной Корее и в Северной Корее есть различия по поводу домашних животных?

Есть, конечно. В Южной Корее сейчас просто бум домашних животных.