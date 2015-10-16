США намерены подписать соглашение с радикальным движением "Талибан"*

Анонсированное США соглашение с радикальным движением "Талибан"* начинает приобретать реальные очертания.

"Талибан" атакует американцев

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал условие, которое необходимо будет соблюсти террористам, чтобы начались мирные переговоры "внутри Афганистана".

"Мы (США — прим. ред) подпишем мирное соглашение с движением "Талибан"* (*запрещено в РФ) только в том случае, если оно будет поддерживать режим прекращения огня и насилия в Афганистане. 29 февраля подпишем соглашение между США и "Талибаном", согласованное с правительством национального единства и тогда американские войска смогут начать выходить из Афганистана", — сказал Помпео.

По его словам, договор между США и талибами* "может послужить началом для внутриафганских мирных переговоров".

К слову, инициатива соглашения с террористами принадлежит президенту США Дональду Трампу, который еще в начале февраля говорил о том, что "народ Афганистана хочет мира, а представители движения устали воевать".

О том, что террористы "всех мастей" захватили Афганистан, еще в 2015 году говорил Владимир Путин.

Напомним, что рассказывала об этом "Правда.Ру"

"Талибы устанавливают контроль над Афганистаном"

На саммите стран СНГ в Астане, Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане близка к критической, добавив, что террористы всех мастей набирают силу в этом государстве. Ранее в минобороны РФ сообщили о готовности приступить к патрулированию афгано-таджикской границы.

Прокомментировать данную информацию в интервью Pravda.Ru согласился доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Вячеслав Белокреницкий.

По мнению эксперта, такие оценки связаны с последними событиями в Афганистане. Обострение ситуации связано с деятельностью движения "Талибан", которое контролировало положение в стране в течение пяти лет, с 1996-го по 2001-й год, до вторжения американских и натовских сил в Афганистан. Талибы впервые за 14 лет, прошедших с этого времени, взяли контроль над одним из крупных городов Афганистана Кундузом, находящимся на севере страны, недалеко от границы с Центральной Азией, границей с Таджикистаном.

"После многодневных боев, в которых участвовали американские силы, оставшиеся там талибы из центра города ушли. Из города ушли, но они продолжают его контролировать, они контролируют значительную часть прилегающих к этому городу округов, и борются за контроль примерно над четвертью округов по всей стране.

По разным подсчетам порядка четверти административных единиц в составе Афганистана испытывают давление со стороны талибов, противников нынешнего правительства", отметил Белокренецкий, добавив, что именно это, скорее всего, и имел в виду Владимир Путин в своей речи.

Есть большая вероятность того, что талибы постепенно укрепят свои позиции на севере страны, хотя на севере позиции талибов исторически всегда были менее сильными, чем на юге и востоке, где Афганистан прилегает к Пакистану. И если у них получится преодолеть сопротивление правительственных войск, то ситуация станет критической. Они могут через некоторое время прийти к власти опять, сообщил эксперт.

Говоря о взаимоотношениях экстремистских группировок "Талибан" и "Исламское государство", Вячеслав Белокреницкий отметил, что на этот счет существуют разные мнения.

"Скорее всего, они не являются союзниками, но и не являются противниками. В Афганистане есть радикалы-исламисты, которые заявляют о том, что их программа и позиция более близка к "Исламскому государству", чем к позиции "Талибана". Но это ситуация, которая очень быстро меняется. Ибо заявляли они об этом, когда руководство талибов по своим собственным причинам скрывало смерть своего лидера Муллы Омара, и их движение проявляло малую активность.

В условиях подъема "Исламского государства" (запрещенной в РФ по решению суда организации. - Прим. ред.) часть афганских радикалов, находящихся на территории Афганистана, в том числе, приехавших из других стран, объявляют себя приверженцами ИГ, хотя оно не посылает в Афганистан своих бойцов", сообщил эксперт.

Отвечая на вопрос корреспондента Правда. Ру о том, на какие из действующих в Афганистане сил следует "поставить" Москве, Белокреницкий заявил, что сама постановка вопроса не вполне корректна, так как Россия ни на кого не ставит в Афганистане, а заинтересована в стабилизации обстановки в этой стране, поддерживая дружественные отношения с правительством в Кабуле и со всеми теми силами, которые борются против радикальных исламистов.

"В данном случае нет ставок, есть позиция, которая принципиальна и весьма значима. России очень важно обеспечить безопасность и Афганистана, и среднеазиатских республик, Москва выступает на стороне стабильности, порядка и устранения угроз, которые несет исламский радикализм во всех своих формах и проявлениях", добавил эксперт.

Говоря о решении Барака Обамы отложить вывод военного контингента США до конца 2016 года из Афганистана, Вячеслав Белокреницкий отметил, что неисполнение предвыборных обещаний, данных ранее американским президентом, для него не страшно, так как в настоящее время истекает последний из возможных президентских сроков американского президента.

"То, что талибы "показали зубы", показали возможность взять под контроль один из крупных населенных пунктов в Афганистане, заставило американскую администрацию изменить график вывода своих войск, в стране остаются в течение будущего года порядка 5000 военных США, возможно, что они останутся в Афганистане и на 2017 год, но решение об этом будет принимать уже новая администрация.

Решения американской стороны в полной мере зависят от того, как будет развиваться ситуация в Афганистане, насколько афганские силы безопасности, афганская национальная армия и полиция смогут справиться с атаками движения "Талибан", сообщил эксперт.

Возможность прорыва террористов в соседний регион через Туркмению, в которой, в отличие от Таджикистана, нет российской военной базы, эксперт оценил, как весьма вероятную.

"Впрочем, и Кыргызстан подвержен угрозам со стороны талибов и других радикальных движений. Но еще не надо забывать об Узбекистане, который тоже имеет общую границу с Афганистаном, даже в большей степени, чем Туркмения. Однако, главной опасностью является возможность создания талибами и другими радикальными исламистскими движениями очагов поддержки в этих странах. Именно радикалы, действующие внутри перечисленных республик, могут представлять самую большую опасность", сказал эксперт в беседе с корреспондентом Правды. Ру.

"Впрочем, и Кыргызстан подвержен угрозам со стороны талибов и других радикальных движений. Но еще не надо забывать об Узбекистане, который тоже имеет общую границу с Афганистаном, даже в большей степени, чем Туркмения. Однако, главной опасностью является возможность создания талибами и другими радикальными исламистскими движениями очагов поддержки в этих странах. Именно радикалы, действующие внутри перечисленных республик, могут представлять самую большую опасность", сказал эксперт в беседе с корреспондентом Правды. Ру.

*запрещено в РФ