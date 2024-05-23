Сделали невозможное. Астрономы поймали неуловимый звездный свет

Неуловимый звездный свет поймали астрономы

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Американские астрономы впервые поймали неуловимый звездный свет.

Фото: commons.wikimedia.org by Mellostorm is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Открытие сделали ученые Массачусетского технологического института. Этот звездный свет окружает самые древние квазары Вселенной.

Квазары — это крайне яркие центры активных галактик, в ядрах которых находятся сверхмассивные черные дыры. Из-за того, что черная дыра может поглощать окружающий ее газ и космические объекты, вокруг нее есть краткие вспышки света в форме светящегося кольца, пишет Phys. org.

Квазары — одни из самых ярких объектов во Вселенной, из-за этого ученые никак не могли поймать этот звездный свет. Но наконец астрономам это удалось сделать — они наблюдали звездный свет в родительских галактиках трех древних квазаров.