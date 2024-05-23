Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В "Москва слезам не верит" представители разных профессий жили в одном общежитии
Кинологи рассказали, почему с щенком нельзя играть рукой
Адвокат Любови Успенской напомнила Киркорову об оставшихся трёх днях на извинения
Banki.Ru: застраховаться от онкологий нельзя при наличии диагноза
Пентагон анонсировал "рутинную отработку" ядерного удара по России
Поплавская пожаловалась на угрозы со стороны украинцев из-за поддержки СВО
Блогерша Ксения Бородина на месяц улетает от детей и возлюбленного
Муцениеце и Чуйков страстно поцеловались на глазах у зрителей премии RU.TV
Регулярные тренировки могут помочь иммунным клеткам бороться с клетками рака
Сделали невозможное. Астрономы поймали неуловимый звездный свет

Неуловимый звездный свет поймали астрономы

0:51
Эврика » Открытия

Американские астрономы впервые поймали неуловимый звездный свет.

Неуловимый звездный свет поймали астрономы
Фото: commons.wikimedia.org by Mellostorm is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Открытие сделали ученые Массачусетского технологического института. Этот звездный свет окружает самые древние квазары Вселенной.

Квазары — это крайне яркие центры активных галактик, в ядрах которых находятся сверхмассивные черные дыры. Из-за того, что черная дыра может поглощать окружающий ее газ и космические объекты, вокруг нее есть краткие вспышки света в форме светящегося кольца, пишет Phys. org.

Квазары — одни из самых ярких объектов во Вселенной, из-за этого ученые никак не могли поймать этот звездный свет. Но наконец астрономам это удалось сделать — они наблюдали звездный свет в родительских галактиках трех древних квазаров.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Премьер Британии Сунак объявил о досрочных выборах. Самоубийственный шаг? Любовь Степушова Бойцы "Севера" переходят к основной фазе зачистки Волчанска Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Пентагон анонсировал "рутинную отработку" ядерного удара по России
Поплавская пожаловалась на угрозы со стороны украинцев из-за поддержки СВО
Блогерша Ксения Бородина на месяц улетает от детей и возлюбленного
Муцениеце и Чуйков страстно поцеловались на глазах у зрителей премии RU.TV
Регулярные тренировки могут помочь иммунным клеткам бороться с клетками рака
Основные причины, почему тональный крем плохо ложится на вашу кожу
Брухунова вместе с подросшей дочерью Матильдой отправилась к врачу
STAR: Турция подтвердила просьбу Украины дать ядерное оружие
Бойцы "Байкала": "Можно сменить позицию, но ни в коем случае не оставить её"
В чем суть учения Дао?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников