Синоптик Вильфанд спрогнозировал солнечные выходные в Москве

Метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в выходные дни в Москве

0:46 Your browser does not support the audio element. Эврика

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал приход настоящей весны в Москву.

Фото: https://www.flickr.com/photos/31679151@N00/29193920104 by Nickolas Titkov is licensed under CC BY-SA 2.0

Метеоролог отметил, что предстоящие выходные в столице будут особенно тёплыми. Температура днём, по её словам, будет превышать 15 градусов тепла. До нуля градусов столбик теромометра будет опускться только ночью.

Ранее метеоролог Александр Ильин спрогнозировал потепление в Москве.

"К Москве приблизится циклон с запада. По его восточной периферии идет теплый воздух. В выходные он будет направляться с юга, из Турции, с Ближнего Востока, с севера Африканского континента", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Синоптик пообещал много солнечного тепла к выходным.