Синоптик Вильфанд спрогнозировал солнечные выходные в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал приход настоящей весны в Москву.
Метеоролог отметил, что предстоящие выходные в столице будут особенно тёплыми. Температура днём, по её словам, будет превышать 15 градусов тепла. До нуля градусов столбик теромометра будет опускться только ночью.
Ранее метеоролог Александр Ильин спрогнозировал потепление в Москве.
"К Москве приблизится циклон с запада. По его восточной периферии идет теплый воздух. В выходные он будет направляться с юга, из Турции, с Ближнего Востока, с севера Африканского континента", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Синоптик пообещал много солнечного тепла к выходным.
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