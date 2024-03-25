Синоптик Ильин спрогнозировал самые тёплые выходные на этой неделе

Метеоролог Ильин спрогнозировал потепление в Москве на предстоящей неделе до 15 градусов

Синоптик Александр Ильин рассказал, какой будет погода в Москве на этой неделе.

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Метеоролог отметил, что неделя начнётся в столице с облачной погоды и осадками.

Ранее Ильин заявлял о приходе в Москву настоящей весны.

"Температура воздуха днём в столице ожидается на отметке плюс 7-9 градусов, а в ночные часы она будет колебаться в околонулевых значениях", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

К четвергу, по словам эксперта, установится малооблачная погода без осадков. Ветер обретёт устойчивое южное и юго-западное направление до конца недели.

Синоптик спрогнозировал самые тёплые выходные.

"Воздух в столице прогреется до плюс 15 градусов", — рассказал Ильин.