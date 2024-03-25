Синоптик Ильин спрогнозировал самые тёплые выходные на этой неделе

Синоптик Александр Ильин рассказал, какой будет погода в Москве на этой неделе.
Метеоролог отметил, что неделя начнётся в столице с облачной погоды и осадками.
Ранее Ильин заявлял о приходе в Москву настоящей весны.
"Температура воздуха днём в столице ожидается на отметке плюс 7-9 градусов, а в ночные часы она будет колебаться в околонулевых значениях", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
К четвергу, по словам эксперта, установится малооблачная погода без осадков. Ветер обретёт устойчивое южное и юго-западное направление до конца недели.
Синоптик спрогнозировал самые тёплые выходные.
"Воздух в столице прогреется до плюс 15 градусов", — рассказал Ильин.
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