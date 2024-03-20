Страх можно преодолевать, не будучи супергероем

Нейробиологи рассказали, как преодолевать страх

0:42 Your browser does not support the audio element. Эврика

Нейробиологи из США разработали способ преодоления страха. Они установили, что беспричинный страх связан с изменением биохимических процессов, при которых химические сигналы в мозге переключаются с "возбуждающих" нейромедиаторов на "тормозящие". Это приводит к дезорганизации поведения, поскольку страх не вызван реальной необходимостью действия на некоторую опасность.

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Действенным методом американские учёные признали применение ограниченного количества антидепрессантов при проявлениях симптомов беспричинного страха. В то же время в исследовании они подчёркивают, что страх может быть связан не только с нейронными, но и с социально-психологическими особенностями человека.