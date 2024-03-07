Кораллы теряют стресс и исчезают из-за нагрева океана

Кораллы могут потерять цвет и исчезнуть из-за потепления океана

0:54 Your browser does not support the audio element. Эврика

Европейские исследователи из климатической службы Copernicus сообщили об угрозе исчезновения коралловых рифов.

Фото: openverse by NOAA's National Ocean Service is licensed under Public Domain Mark 1.0

В феврале 2024 года средняя температура поверхности воды в Мировом океане составила более 21 градуса. Это очень высокий показатель. Нагрев поверхности воды приводит к тому, что кораллы теряют цвет. из-за теплового стресса они становятся более уязвимыми перед заболеваниями. Как итог, часть кораллов просто отмирает, что приводит к постепенному сокращению площади коралловых рифов. За 10 лет было утрачено 12000 квадратных метров кораллов, что составляет 15% от их общей площади в Океане. Конкретные меры по преодолению этой угрозы пока не разработаны. Однако масштабное исчезновение кораллов чревато опасными изменениями в биологической структуре Океана.