Кораллы теряют стресс и исчезают из-за нагрева океана

Европейские исследователи из климатической службы Copernicus сообщили об угрозе исчезновения коралловых рифов.
В феврале 2024 года средняя температура поверхности воды в Мировом океане составила более 21 градуса. Это очень высокий показатель. Нагрев поверхности воды приводит к тому, что кораллы теряют цвет. из-за теплового стресса они становятся более уязвимыми перед заболеваниями. Как итог, часть кораллов просто отмирает, что приводит к постепенному сокращению площади коралловых рифов. За 10 лет было утрачено 12000 квадратных метров кораллов, что составляет 15% от их общей площади в Океане. Конкретные меры по преодолению этой угрозы пока не разработаны. Однако масштабное исчезновение кораллов чревато опасными изменениями в биологической структуре Океана.
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