Ожидать ли россиянам анамально жаркого лета в этом году, объяснил биолог Замолодчиков

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Биолог Замолодчиков спрогнозировал волны аномальной жары в России этим летом

1:37
Эврика

Доктор биологических наук, профессор факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Дмитрий Замолодчиков определил вероятность наступления аномально жаркого лета.

Биолог Замолодчиков спрогнозировал волны аномальной жары в России этим летом
Фото: Openverse by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0

Метеорологи прогнозируют, что в этом году на европейскую часть России придёт аномальная летняя жара. Сообщается, что температура воздуха будет достигать +35 градусов.

Замолодчиков объяснил, что такой пргноз имеет под собой основания, так как парниковый эффект на планете Земля приводит к глобальному потеплению. Самым тёплым за период наблюдений специалистов был 2023 год, а ранее — 2016 год. Эксперт отмечает, что следует ожидать очередного температурного рекорда.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил о снегопадах в марте. 

Биолог не исключил, однако, что лето 2024 года будет пасмурным и холодным, так как погодные условия в любой местности сильно варьируются из-за циркуляции воздушных масс.

Замолодчиков объяснил, что аномально жаркое лето может быть спровоцировано таким тепловым явлением, как Эль-Ниньо, которое связано с потеплением поверхностного слоя Тихого океана в районе экватора.

Эксперт признал, что современная наука не может дать точного прогноза на длительный период.

"Территория России очень велика, и в каких-то регионах этим летом обязательно возникнут волны жары, в каких-то пройдут обильные дожди. Но сделать точный прогноз современная наука пока не способна", — цитирует слова доктора биологическихх наук "Вечерняя Москва" .

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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