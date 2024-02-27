Когда в Москве растает снег, объяснил метеоролог Ильин

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, как долго в Москве родержится снежный покров.
Метеоролог отметил, что таяние снега завершится в столице к середине апреля. Он предупредил, что в марте ещё будут снегопады.
Ранее Ильин рассказал, что о небольших дождях в Москве в начале марта.
"В долгосрочном прогнозе — в период с 7 по 12 марта будут умеренные снегопады, а снежный покров сойдет только в третьей декаде марта", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Специалист объяснил, что снеговые осадки долго на улицах Москвы не задержатся. Последние сугробы в отдалённых районах столицы, по его словам, должны растаять уже к 12 апреля.
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