Вакцины от COVID-19 оказались опаснее, чем предполагали ученые

Vaccine: вакцины от COVID-19 опаснее, чем думали

1:03 Your browser does not support the audio element. Эврика

Исследование, опубликованное в журнале Vaccine, проведено в рамках проекта "Глобальная безопасность вакцин против COVID" (GCoVS), начатого в 2021 году.

Фото: terrapinn.com

Для исследования были выбраны 10 центров в восьми странах Европы, Северной и Южной Америки, а также Океании.

Анализировались все известные вакцины против COVID-19. Среди них — два препарата на основе мРНК: вакцины Pfizer (объем введенных доз составил 183,5 миллиона) и Moderna (почти 36,2 миллиона доз), а также векторная вакцина от компании AstraZeneca (23,1 миллиона доз).

Российская вакцина "Спутник V" не вошла в список препаратов для исследования.

По результатам исследования было выявлено, что частота многих побочных эффектов оказалась выше, чем предполагалось. Важно отметить, что полное отсутствие побочных реакций при любой вакцинации невозможно, поскольку они могут возникнуть в любом случае.