Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
50-летняя Наташа Королева раскрыла подробности интимной жизни с Тарзаном
Александр Ходаковский: ВС Украины таранит позиции ВС России в зоне СВО
Гепатиты B и C могут вызвать «значительно более высокий риск развития рака», чем курение ежедневной пачки сигарет
Щелкнув выключателем и заставив рак самоуничтожиться
Девочка в Татарстане утонула из-за перевернувшегося надувного матраса
Кровь молодых мышей продлевает жизнь старым
РИА Новости: запретом на экспорт редкоземельных металлов Китай окатил Европу холодным душем
Певицу Аллу Пугачеву засняли с сигаретой в руках
Когда древние извержения выбрасывали алмазы на поверхность Земли

Титановые облака поглощают эту сверхгорячую планету, похожую на Нептун

4:07
Эврика

Самая яркая планета, обнаруженная астрономами, находится всего в 265 световых годах от нашей Солнечной системы, и она поражает своими экстремальными особенностями. Этот мир, который получил название LTT 9779 b, описывается как «неприятная, суровая, темная среда», и вполне справедливо. Ее температура достигает удивительных 3000 градусов по Фаренгейту, и на ее поверхности, покрытой густыми металлическими облаками, возможен дождь из обжигающе-горячих капель титана.

Титановые облака поглощают эту сверхгорячую планету, похожую на Нептун
Фото: Рикардо Рамирес Рейес/Чилийский университет

Ученые представили результаты своих исследований в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics. LTT 9779 b является одной из немногих сверхгорячих газообразных экзопланет такого размера, которые когда-либо были обнаружены.

Этот объект, замеченный спутником NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite в 2018 году, сразу привлек внимание своей необычностью. Обычно планеты с короткими орбитальными периодами либо больше Юпитера и горячи, превышая размеры Земли более чем в 10 раз, либо являются небольшими каменистыми шарами с исчезнувшими атмосферами. Однако LTT 9779 b, которая заканчивает свой оборот вокруг звезды-хозяина каждые 19 часов, имеет средний размер, что делает ее одной из четырех или пяти планет в так называемой пустыне Нептуна, и она обладает неповрежденной атмосферой.

Для получения более подробной информации о мире LTT 9779 b, астрономы использовали оптические наблюдения, проведенные с помощью космического телескопа Хеопс Европейского космического агентства, а также инфракрасные данные от космического телескопа Спитцер НАСА. Изучая малейшие изменения в свете, падающем на прибор во время прохождения планеты за и перед ее звездой-хозяином, и анализируя инфракрасные характеристики, ученые получили представление о тепловых и химических особенностях этого мира.

Их исследования показали, что LTT 9779 b отражает огромные 80 процентов света от своей звезды. Это значительно больше, чем отражает самая яркая планета Солнечной системы, Венера. Также было обнаружено, что облака на этой планете состоят из силикатов - минералов, из которых состоит стекло - и титана.

Интересно, что эти металлические облака играют важную роль в защите атмосферы планеты от исчезновения. Они отражают большую часть звездного излучения обратно в космос, предотвращая проникновение радиации в атмосферу. Но ученым остается загадкой, как такая горячая планета способна формировать такие облака. Доктор Джеймс Дженкинс предполагает, что это может быть сходно с конденсацией пара воздуха во время горячего душа.

Однако такая планета, как LTT 9779 b, вызывает восхищение и удивление у астрофизиков. Как отметил доктор Книколь Колон из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, этот первоначальный результат просто фантастичен и указывает на то, что во вселенной есть еще много удивительных открытий.

Планируется продолжить исследования с помощью космических телескопов Хаббла и Джеймса Уэбба, что позволит получить более точные оптические данные при высоких энергиях и на разных высотах планеты. Также запланированы дополнительные наблюдения в инфракрасном диапазоне во время второго года работы телескопа Уэбба. В ближайшие пять лет ученые будут следить за другими планетами в этой же звездной системе, что может помочь раскрыть больше тайн об экзотическом мире LTT 9779 b и его обитателях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
Сотрудники ФСБ задержали в Орловской области мужчину, который хотел вступить в ряды ВСУ

Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.

В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
РИА Новости: Киев запретил артистам с Украины исполнять свои песни
Киев запретил своим же артистам исполнять песни
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Всё случилось после боя: с чем столкнулся онкобольной доброволец
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Ещё одна звезда отечественных сериалов отреклась от России
Названы пять советских актёров с эталонной красотой
Союзнику РФ слили важный секрет Британии: подробности тайного доклада
Союзнику РФ слили важный секрет Британии: подробности тайного доклада
Последние материалы
В Сибири через 46 000 лет возродился червь
Mash: ВСУ обстреливают из миномётов село Ломаковка Брянской области — горят дома
Врач-токсиколог Кутушов назвал продукт, который делает кровь густой
В Пермском крае задержаны три автоцистерны с нефтью, украденной из нефтепровода
Forbes: новые управляемые ракеты "Изделие 305" ВС РФ делают бесполезным украинское ПВО
Автоэксперт Рогов перечислил шесть типов автомобилей, которые перестанут везти из Японии
В Германии заявили о риске распространения смертоносной для человека чумы
Зачем практичные водители собирают обрезки EVA-ковриков
Жительница Екатеринбурга появилась в купальнике напротив храма
Полковник ВС США Дэвис: Путин применит ядерный арсенал для сохранения всех территорий России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников