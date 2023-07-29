Титановые облака поглощают эту сверхгорячую планету, похожую на Нептун

4:07 Your browser does not support the audio element. Эврика

Самая яркая планета, обнаруженная астрономами, находится всего в 265 световых годах от нашей Солнечной системы, и она поражает своими экстремальными особенностями. Этот мир, который получил название LTT 9779 b, описывается как «неприятная, суровая, темная среда», и вполне справедливо. Ее температура достигает удивительных 3000 градусов по Фаренгейту, и на ее поверхности, покрытой густыми металлическими облаками, возможен дождь из обжигающе-горячих капель титана.

Фото: Рикардо Рамирес Рейес/Чилийский университет

Ученые представили результаты своих исследований в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics. LTT 9779 b является одной из немногих сверхгорячих газообразных экзопланет такого размера, которые когда-либо были обнаружены.

Этот объект, замеченный спутником NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite в 2018 году, сразу привлек внимание своей необычностью. Обычно планеты с короткими орбитальными периодами либо больше Юпитера и горячи, превышая размеры Земли более чем в 10 раз, либо являются небольшими каменистыми шарами с исчезнувшими атмосферами. Однако LTT 9779 b, которая заканчивает свой оборот вокруг звезды-хозяина каждые 19 часов, имеет средний размер, что делает ее одной из четырех или пяти планет в так называемой пустыне Нептуна, и она обладает неповрежденной атмосферой.

Для получения более подробной информации о мире LTT 9779 b, астрономы использовали оптические наблюдения, проведенные с помощью космического телескопа Хеопс Европейского космического агентства, а также инфракрасные данные от космического телескопа Спитцер НАСА. Изучая малейшие изменения в свете, падающем на прибор во время прохождения планеты за и перед ее звездой-хозяином, и анализируя инфракрасные характеристики, ученые получили представление о тепловых и химических особенностях этого мира.

Их исследования показали, что LTT 9779 b отражает огромные 80 процентов света от своей звезды. Это значительно больше, чем отражает самая яркая планета Солнечной системы, Венера. Также было обнаружено, что облака на этой планете состоят из силикатов - минералов, из которых состоит стекло - и титана.

Интересно, что эти металлические облака играют важную роль в защите атмосферы планеты от исчезновения. Они отражают большую часть звездного излучения обратно в космос, предотвращая проникновение радиации в атмосферу. Но ученым остается загадкой, как такая горячая планета способна формировать такие облака. Доктор Джеймс Дженкинс предполагает, что это может быть сходно с конденсацией пара воздуха во время горячего душа.

Однако такая планета, как LTT 9779 b, вызывает восхищение и удивление у астрофизиков. Как отметил доктор Книколь Колон из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, этот первоначальный результат просто фантастичен и указывает на то, что во вселенной есть еще много удивительных открытий.

Планируется продолжить исследования с помощью космических телескопов Хаббла и Джеймса Уэбба, что позволит получить более точные оптические данные при высоких энергиях и на разных высотах планеты. Также запланированы дополнительные наблюдения в инфракрасном диапазоне во время второго года работы телескопа Уэбба. В ближайшие пять лет ученые будут следить за другими планетами в этой же звездной системе, что может помочь раскрыть больше тайн об экзотическом мире LTT 9779 b и его обитателях.