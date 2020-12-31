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Сыр и красное вино могут снизить риск болезни Альцгеймера

Эврика » Гипотезы

Исследователи из Университета штата Айова (США) выяснили, что красное вино и сыр могут помочь уменьшить возрастное снижение когнитивных функций.

Сыр и красное вино могут снизить риск болезни Альцгеймера

В ходе исследования были проанализированы данные 1787 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Их попросили заполнить анкеты о питании и употреблении алкоголя.

На основании этого и был сделан вывод:

  • еженедельное употребление красного вина улучшает когнитивные функции,
  • ежедневное употребление сыра улучшает долгосрочные когнитивные способности.

Д-р Ауриэль Виллет, возглавлявший исследование, сказал:

"Хотя мы приняли во внимание, было ли это просто следствием того, что едят и пьют состоятельные люди, необходимы рандомизированные клинические испытания, чтобы определить, может ли внесение простых изменений в рацион существенно помочь нашему мозгу".

  • Число смертей от болезни Альцгеймера с 2000 года увеличилось более чем вдвое.

Брэндон Клинединст, автор исследования, добавил: "В зависимости от генетических факторов, которые у вас есть, некоторые люди, кажется, более защищены от последствий болезни Альцгеймера, в то время как другие, похоже, подвергаются большему риску.

Тем не менее, очевидно, что правильный выбор продуктов питания может предотвратить болезнь и снижение когнитивных функций в целом.

Возможно, серебряная пуля, которую мы ищем, — это улучшение нашего питания. Знание того, что это влечет за собой, способствует лучшему пониманию болезни Альцгеймера и превращению этой болезни в обратную траекторию".

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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