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"Предки" COVID-19 много лет хранились в лабораториях Японии и Камбоджи

Эврика » Гипотезы

Ученые обнаружили, что коронавирусы, связанные с COVID-19, хранились в течение нескольких лет в лабораторных морозильных камерах в Камбодже и Японии.

"Предки" COVID-19 много лет хранились в лабораториях Японии и Камбоджи

По мнению вирусологов, это подтверждает теорию о том, что коронавирус, возможно, изначально не возникал в Китае.

Согласно отчету, опубликованному в журнале Nature, недавно эти вирусы являются первыми известными родственниками COVID-19, обнаруженными за пределами Китая. Исследователи предположили, что вирусы должны будут делиться 97% своего генома с Sars-CoV-2, чтобы придать некоторую актуальность при подтверждении происхождения.

  • Исследователи предполагают, что коронавирус уже присутствовал на 4 континентах, прежде чем он был зарегистрирован в Ухане.

Вирус в Камбодже был обнаружен у подковообразных летучих мышей Шамеля, пойманных в 2010 году, в то время как команда в Японии сообщила об обнаружении другого близкородственного коронавируса, обнаруженного в помете замороженных летучих мышей, датируемом 2013 годом.

Что даёт эта информация

"Геном камбоджийского вируса еще не секвенирован, но если будет установлено, что он тесно связан с пандемическим вирусом или является его предком, он может предоставить важную информацию о том, как зараза передавалась людям, и помочь в поиске происхождения", — объяснила СМИ вирусолог из Института Пастера в Номпене (Камбоджа).

"Японский вирус был обнаружен у местной подковообразной летучей мыши под названием "Rhinolophus cornutus", но разделяет только 81% своего генома с пандемическим штаммом.

Эта цифра делает вирус слишком далеким от нового коронавируса, чтобы рассказать больше о происхождении пандемии. Тем не менее, это подтверждает, что вирусы, тесно связанные с SARS-CoV-2, относительно распространены у летучих мышей Rhinolophus cornutus и летучих мышей за пределами Китая", — отметила Алиса Латинн из Общества охраны дикой природы Вьетнама.

Напомним, появляется всё больше оснований считать, что существует вероятность того, что COVID-19 изначально не появился в китайском Ухане, где была зафиксирована первая вспышка заболевания в конце прошлого года.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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