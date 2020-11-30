Мясников: никто Covid специально не изобретал. Но он кому-то на руку

Российский теледоктор Александр Мясников продолжает информировать "широкую общественность" о коронавирусе. На этот раз, правда, он не дал советов по лечению или профилактике, а обрушился с критикой на сторонников "теории заговора", утверждающих, что природа Covid-19 — искусственная.

Как написал врач в статье, опубликованной на его официальном сайте, он "лично" в то, что вирус изобретён в лаборатории, и в то, что это — чьё-то биологическое оружие, не верит:

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Но вот один вопрос покоя врачу не даёт:

"Почему именно коронавирус получил такой статус "Великого и Ужасного", что из-за него разрушается экономика многих стран и судьбы миллионов людей?!"

Доктор Мясников напомнил, что ежедневно на Земле умирают около 160 тыс. человек "от разных причин, безо всякого КОВИДа".

"Никого до сих пор это особо не волновало. Ни те 10 млн смертей в год, что происходят от голода (!!!), ни 2 млн смертей в год детей до 2-х лет, что умирают от инфекционного поноса, ни 1,5 млн смертей от туберкулёза, миллионы смертей от СПИДА, самоубийств и так далее… Человек вообще смертен… Почему именно коронавирус, почему именно сейчас?", — задаётся вопросом врач.

К слову, недавно Александр Мясников уже критически высказывался на тему "что есть коронавирус" — когда посоветовал россиянам "от души" отпраздновать Новый год.