Ученые нашли причину, по которой люди не могут вспомнить свои сны после пробуждения. Оказалось, что это обусловлено механизмом работы головного мозга.
Во время сна разные участки мозга погружаются в сон по-разному. Самым последним уходит в сон и просыпается гиппокамп, который выступает своеобразным "буфером" информации, передавая её из кратковременной памяти в долговременную и наоборот.
Сны находятся в кратковременной памяти и просто не могут быть переданы в долговременную при пробуждении, поскольку гиппокамп ещё спит.
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