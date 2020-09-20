Названа причина, по которой люди не помнят своих снов

Ученые нашли причину, по которой люди не могут вспомнить свои сны после пробуждения. Оказалось, что это обусловлено механизмом работы головного мозга.

Во время сна разные участки мозга погружаются в сон по-разному. Самым последним уходит в сон и просыпается гиппокамп, который выступает своеобразным "буфером" информации, передавая её из кратковременной памяти в долговременную и наоборот.

Сны находятся в кратковременной памяти и просто не могут быть переданы в долговременную при пробуждении, поскольку гиппокамп ещё спит.