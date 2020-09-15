Учёные нашли на Венере газ, свидетельствующий о наличии там жизни

В облаках над второй планетой Солнечной системы — Венерой — международной группой исследователей обнаружен газ фосфин. Наличие этого токсичного газа может означать, что в атмосфере планеты присутствует жизнь.
С таким заявлением выступило британское Королевское астрономическое общество.
Атмосфера на Венере — это единственное место, в котором жизнь действительно может в принципе существовать, — сказал Януш Петковский, научный сотрудник Массачусетского технологического института наук о Земле, атмосфере и планетахю — Нет никаких известных химических или физических процессов, которые могли бы произвести то количество газа, которое было обнаружено".
Фосфин, пояснил учёный, могут производит анаэробные организмы, такие как бактерии и микробы:
"Дурно пахнущий газ встречается на Земле обычно только глубоко в болотах и болотах, в организмах некоторых животных. Он не может быть произведен никаким другим способом (о котором мы знаем), кроме как этими экстремофильными бактериями и микробами; существами, которые, как следует из названия, процветают в экстремальных условиях.
Фосфин широко рассматривается астробиологическим сообществом как ключевая "биологическая сигнатура", и его присутствие в венерианских облаках может указывать на существование внеземной жизни", — говорит Петковский.
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