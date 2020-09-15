Учёные нашли на Венере газ, свидетельствующий о наличии там жизни

В облаках над второй планетой Солнечной системы — Венерой — международной группой исследователей обнаружен газ фосфин. Наличие этого токсичного газа может означать, что в атмосфере планеты присутствует жизнь.

С таким заявлением выступило британское Королевское астрономическое общество.

Биосигнал был обнаружен обсерваторией Atacama Large Millimeter Array (ALMA), расположенной в Чили, и телескопом James Clerk Maxwell, расположенным на Гавайях. Исследование проводилось междисциплинарными группами, базирующимися в Университете Манчестера, Массачусетском технологическом институте и Кардиффском университете.

Атмосфера на Венере — это единственное место, в котором жизнь действительно может в принципе существовать, — сказал Януш Петковский, научный сотрудник Массачусетского технологического института наук о Земле, атмосфере и планетахю — Нет никаких известных химических или физических процессов, которые могли бы произвести то количество газа, которое было обнаружено".

Фосфин, пояснил учёный, могут производит анаэробные организмы, такие как бактерии и микробы: