Доказано: коронавирус мутирует, подстраиваясь под особенность популяции

Три типа смертельного коронавируса распространяются по всему миру. Тот, который сотрясает США, — оригинальный штамм из Китая.

К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского университета, которые работали над составлением карты генетической истории инфекции.

В ходе работы они изучали геном коронавируса и обнаружили, что с декабря по март и появились три различных, но тесно связанных между собой варианта.

Из доклада исследователей

Анализ штаммов показал, что тип А — оригинальный вирус, который перескочил к людям от летучих мышей — не был самым распространенным в Китае. Эпицентр пандемии был поражен, главным образом, типом B - первым вариантом мутации, который появился еще в канун Рождества.

Результаты показали, что

тип А был наиболее распространен в Австралии и США. Две трети американских образцов относились к типу А, но инфицированные пациенты в основном прибывали с западного побережья, а не из Нью — Йорка;

был наиболее распространен в Австралии и США. Две трети американских образцов относились к типу А, но инфицированные пациенты в основном прибывали с западного побережья, а не из Нью — Йорка; тип В преобладает в Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах;

преобладает в Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах; третья отчетливая вариация — тип C - произошла от типа B и распространилась в Европу через Сингапур.

Вывод ученых

Ученые считают, что вирус, официально называемый SARS-CoV-2, постоянно мутирует, чтобы преодолеть устойчивость иммунной системы в разных популяциях.