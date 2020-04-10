Доказано: коронавирус мутирует, подстраиваясь под особенность популяции

Три типа смертельного коронавируса распространяются по всему миру. Тот, который сотрясает США, — оригинальный штамм из Китая.
К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского университета, которые работали над составлением карты генетической истории инфекции.
В ходе работы они изучали геном коронавируса и обнаружили, что с декабря по март и появились три различных, но тесно связанных между собой варианта.
Анализ штаммов показал, что тип А — оригинальный вирус, который перескочил к людям от летучих мышей — не был самым распространенным в Китае. Эпицентр пандемии был поражен, главным образом, типом B - первым вариантом мутации, который появился еще в канун Рождества.
Ученые считают, что вирус, официально называемый SARS-CoV-2, постоянно мутирует, чтобы преодолеть устойчивость иммунной системы в разных популяциях.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.