Сенсация РАН: Венера оказалась обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми. Более того, на них даже обнаружили жизнь. Причем речь идет не о каких-то бактериях, а о вполне конкретных представителях флоры и фауны.

Об открытии сообщил главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Леонид Ксанфомалити. Свои работы исследователь опубликовал еще в 2011 году. Тогда он указал на трех существ, которые были видны на фотографиях, сделанных советскими зондами в 1975-1982 годах.

Спустя 8 лет Ксанфомалити обнаружил на снимках Венеры еще 18 живых существ. Результаты работы ученого были опубликованы в журнале "Успехи физических наук" - самом авторитетном научном издании РФ.