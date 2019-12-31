Ученые из компании Pfizer, которая является главным производителем "Виагры", установили, что их препарат увеличивает производительность труда. Исследователи работали в восьми странах и установили прямую связь между эректильной дисфункцией и неэффективностью на рабочем месте, а также прогулами.
В исследовании приняли участие более 50 тысяч мужчин. Оказалось, что среди мужчин с эректильной дисфункцией прогуливают работу около 7%, а этот показатель среди здоровых мужчин составляет всего 3%.
22,5% страдающих от эректильной дисфункции пожаловались на то, что страдают от низкой производительности труда.
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