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Балакин зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы﻿

Экономика » Недвижимость

Мосгоризбирком зарегистрировал пятым кандидатом в мэры Москвы экс-владельца компании СУ-155 Михаила Балакина, сообщает "Интерфакс". Он был выдвинут партией "Союз горожан".

Как передает агентство, во вторник комиссия МГИК зарегистрировала Балакина, исполнив таким образом решение Мосгорсуда.

По словам члена МГИК Римы Кузнецовой, решение Мосгорсуда вступило в законную силу 30 июля, так как не было обжаловано. "Мы обязаны зарегистрировать Балакина в течение пяти дней, — сказала Рима Кузнецова.

"Интерфакс" сообщает, что ранее Балакину было отказано в регистрации из-за того, что 112 подписей муниципальных депутатов признаны были лишь 109 при необходимом минимуме в 110. Это решение Балакин обжаловал в Мосгорсуде.

Кандидатами в мэры столицы в настоящее время зарегистрированы самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР) и Илья Свиридов (партия "Справедливая Россия").

Напомним, что строительная компания СУ-155, владельцем которой был М. Балакин, была одним из крупнейших российских застройщиков. В 2016 году было объявлено о банкротстве девелопера. Основные обязательства перед дольщиками и инвесторами проектов теперь будет исполнять государство.

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Темы СУ-155 Балакин недвижимость строительство кандидат в мэры Москвы
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