36 тыс. кв. метров жилья введены в Коммунарке

1000 квартир общей площадью 36 тыс. кв. метров введены в эксплуатацию в Коммунарке (ТиНАО), сообщает агентство "Интерфакс". Это очередные корпуса в крупном жилом комплексе.

По словам руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, одновременно с жильем возводятся и социальные объекты. В частности, в этом жилом комплексе сейчас строятся школа, детский сад, спортивный объект.

Всего в 2018 году в Троицком и Новомосковском Административных Округах запланирован ввод порядка 1,5 млн кв. метров жилой недвижимости, а также строительство 20-ти социальных объектов, отмечает "Интерфакс".