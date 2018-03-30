1000 квартир общей площадью 36 тыс. кв. метров введены в эксплуатацию в Коммунарке (ТиНАО), сообщает агентство "Интерфакс". Это очередные корпуса в крупном жилом комплексе.
По словам руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, одновременно с жильем возводятся и социальные объекты. В частности, в этом жилом комплексе сейчас строятся школа, детский сад, спортивный объект.
Всего в 2018 году в Троицком и Новомосковском Административных Округах запланирован ввод порядка 1,5 млн кв. метров жилой недвижимости, а также строительство 20-ти социальных объектов, отмечает "Интерфакс".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерове.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерове.
Судя по всему, обнаружен источник слухов о "сотнях погибших" в Кемерове. В соцсетях появилась информация, что это украинский пранкер Евгений Вольнов.