Спрос на загородную аренду вырос вдвое

На рынке загородной аренды спрос вырос за год на 97%, отмечает компания ИНКОМ-Недвижимость. При этом предложение сократилось на 46%.

За последний год спрос на аренду подмосковных коттеджей вырос в два раза. Это повлияло на уровень цен. В итоге стоимость найма увеличилась более чем в 1,5 раза.

По данным компании ИНКОМ-Недвижимость, треть нанимателей выбирают коттеджи, четверть привлекают таунхаусы, 40% предпочитают обычные дачи.

Как правило длительность загородного найма составляет от 1 недели до 4 месяцев. Только на десятую часть найма приходится посуточная аренда. Топовыми направлениями по-прежнему остаются Рублево-Успенское и Новорижское шоссе (51% арендаторов).

Аналитики отмечают, что в последнее время география спроса постепенно смещается в дальнее Подмосковье, которое сейчас определяется районами дальше 60 км от МКАД (54% от общего числа сделок найма). Средний чек аренды подмосковного коттеджа составляет 150 тыс. рублей в месяц, дачи — 55 тыс. рублей.

По мнению заместителя директора Департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксаны Поляковой, рост популярности загородного найма во многом обусловлен погодными условиями: прошлым летом дожди и холод отпугнули арендаторов дач, а в этом году Московский регион можно смело назвать настоящим курортом.

Эксперты обращают и на другой ключевой фактор резкого повышения спроса на аренду загородного жилья — это ослабление отечественной валюты и финансовая нестабильность. В этом году многим пришлось отказаться от зарубежных поездок в пользу более бюджетного варианта подмосковных каникул.