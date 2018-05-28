Дом на Рублевке продан за 15 млн долларов

Продажа дома на Рублевке за $15 млн стала крупнейшей сделкой на вторичном рынке элитной загородной недвижимости Московского региона в I квартале 2018 года стала, сообщает Penny Lane Realty.

Компания PENNY LANE REALTY составила рейтинг самых высокобюджетных сделок на элитном рынке по итогам I квартала. Крупнейшей сделкой начала года стала продажа дома площадью 1,8 тыс. кв.м на 9 км Рублево-Успенского шоссе за 15 млн долларов.

Как сообщают эксперты, особняк находится в поселке "ParkVille Жуковка". На территории участка есть два дополнительных строения: дом для персонала с котельной площадью 100 кв.м и гараж на 4 автомобиля площадью 240 кв.м. В доме два лифта, кинотеатр, бассейн, хамам, сауна, салон красоты, библиотека.

Второе место в рейтинге занимает дом за 14 млн долларов в поселке "Никольская слобода" на 5-м километре Новорижского шоссе. В особняке площадью 2072 кв.м имеется 8 спален, лифт, домашний кинотеатр, винный погреб, дегустационная, бильярдная, спортивный зал, сауна, хамам, купельная, комната отдыха, библиотека с выходом на кровлю. подземная парковка на 4 автомобиля.

Замыкает тройку лидеров дом за 10 млн долларов на Рублево-Успенское шоссе в населенном пункте Барвиха. В доме площадью 1250 кв.м 4 спальни, бассейн, сауна, тренажерный зал, терраса, сообщает PENNY LANE REALTY.