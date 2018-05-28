Жилье бизнес-класса подешевело вдвое за три года

Стоимость "входного билета" на рынок введенного в эксплуатацию жилья бизнес-класса в столичном мегаполисе снизилась в 2 раза. По данным компании "Метриум", доля жилых комплексов бизнес-класса дешевле 10 млн рублей увеличилась почти в 3 раза.

По итогам I квартала 2018 года на первичном рынке столичной недвижимости представлено 96 жилых комплексов бизнес-класса. 38 или 39,6% ЖК уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию — для всех или отдельных корпусов. При этом недвижимость стоимостью до 10 млн руб. в настоящее время можно приобрести в 13 из 38 или в 34,2% ЖК с готовыми корпусами, сообщает "Метриум".

Как отмечают эксперты, самым доступным предложением в настоящее время является студия площадью 21,5 кв.м и стоимостью 3,8 млн рублей. Тогда как в I квартале 2015 года минимальный ценник составлял 7,9 млн руб.

По данным "Метриум", наибольшее число проектов с самым доступным жильем в готовых столичных новостройках бизнес-класса по итогам I квартала 2018 года представлено в ЗАО. В этом престижном округе находится четыре из 13 или 30,7% жилых комплексов, в которых продается недвижимость стоимостью до 10 млн руб.

Минимальные ценники на жилье в готовых новостройках бизнес-класса представлены также в СЗАО и СВАО. В СЗАО покупателям предлагается недвижимость стоимостью 8,3-8,9 млн руб. и минимальной площадью квартир 38-42,3 кв.м. В СВАО цены на самое доступное жилье в готовых корпусах находятся в диапазоне 5,1-8,1 млн руб., а минимальная площадь лотов составляет 29,3-44,5 кв.м, отмечают эксперты.