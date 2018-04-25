Жилье на "вторичке" прибавляет в цене

На вторичном рынке жилья снова начали расти цены. Как пишет газета "Коммерсант", с января по март 2018 года среднее для страны значение (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) составило 53,1 тыс. руб. за 1 кв.м вместо 52,6 тыс. руб., зафиксированных в конце прошлого года.

По данным экспертов, росту способствует снижение ставок по ипотеке, сокращение разрыва между стоимостью кредита на вторичное жилье и новостройки. Однако темпы пока невелики: средняя по стране цена по итогам первого квартала увеличилась всего на 500 руб. за 1 кв.м.

Положительную динамику рынка подтверждает рост числа сделок. Так, в Москве и Подмосковье по итогам первого квартала на вторичном рынке заключено на 5% больше сделок, чем за тот же период прошлого года, отмечает "Коммерсант".

По мнению аналитиков, рост цен на квартиры на вторичном рынке — новый тренд. С начала кризиса цены на жилье в готовых домах падали. В Москве с первых месяцев 2015 года (кризис начался почти двукратным обвалом курса рубля к доллару в конце 2014 года) квартиры на вторичном рынке подешевели на 4,8%, Санкт-Петербурге — на 6,8%, Новосибирске — на 8,1%, Екатеринбурге — на 11%. Быстрее всего восстанавливаются цены в городах с населением свыше 1 млн человек: в 13 из 15 крупных городов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, жилье дорожает. Лидерами по росту цен в первом квартале этого года стали Казань (3,5%, до 70,1 тыс. руб. за 1 кв.м), Нижний Новгород (3,4%, до 64,5 тыс. руб. за 1 кв.м) и Пермь (3,1%, до 53,3 тыс. руб. за 1 кв.м).