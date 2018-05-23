На территории комплекса "Лужники" после проведения чемпионата мира по футболу 2018 планируется открыть музей этой игры, заявил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"После проведения мундиаля на территории "Лужников" планируется разместить музей футбола. Часть экспонатов у нас уже подобрана", — сказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.
По словам Марата Хуснуллина, эта идея уже обсуждалась с руководством Футбольного союза России.
"В любом случае открытие музей состоится только после завершения всех мероприятий мирового первенства", — добавил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Напомним, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на двенадцати стадионах в одиннадцати российских городах, в том числе в Москве. В столичном мегаполисе игры пройдут на двух главных площадках — новом стадионе "Спартак" и обновленных "Лужниках".
Комиссия по международной религиозной свободе, которая базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну вызывающей особое беспокойство.
Комиссия по международной религиозной свободе, которая базируется в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну вызывающей особое беспокойство.
Англия не отказала Роману Абрамовичу в инвестиционной визе.
Великая стратегия России в XXI веке заключается в том, чтобы стать высшей "балансирующей" силой в афро-евразийском регионе путем дипломатического управления.