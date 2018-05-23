ЧМ-2018: Музей футбола появится в "Лужниках"

На территории комплекса "Лужники" после проведения чемпионата мира по футболу 2018 планируется открыть музей этой игры, заявил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"После проведения мундиаля на территории "Лужников" планируется разместить музей футбола. Часть экспонатов у нас уже подобрана", — сказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

По словам Марата Хуснуллина, эта идея уже обсуждалась с руководством Футбольного союза России.

"В любом случае открытие музей состоится только после завершения всех мероприятий мирового первенства", — добавил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на двенадцати стадионах в одиннадцати российских городах, в том числе в Москве. В столичном мегаполисе игры пройдут на двух главных площадках — новом стадионе "Спартак" и обновленных "Лужниках".